Motorista embriagado tenta fugir da PM e acaba ferindo família

Veículo da família, atingido pelo motorista embriagado: crianças de 2 anos e os pais ficaram feridos (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação)

Um motorista embriagado deixou uma família ferida após desobedecer uma ordem de parada feita pela Polícia Militar, andar por quase dez quilômetros sendo perseguido por viaturas, e bater no carro onde estavam a criança de 2 anos e os pais. O caso aconteceu na MCG-497, que liga Uberlândia à cidade do Prata, no Triângulo Mineiro, na noite desta sexta-feira (21/1).