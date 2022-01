Homem morre após ficar preso às ferragens de carro consumido pelo fogo

O Fiat Palio foi totalmente consumido pelo fogo; Abraão (destaque) morreu carbonizado (foto: Reprodução/Portal Caparaó) Um Fiat Palio dirigido por Abraão Gomes Dutra, 36 anos, bateu de frente com uma carreta na BR-116, na noite de sexta-feira (21/1), próximo ao distrito de São Pedro do Avaí, em Manhuaçu, na Zona da Mata. Depois do choque, o automóvel saiu da pista e de imediato foi tomado pelas chamas. Preso às ferragens, Abraão teve o corpo totalmente carbonizado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por motoristas que passavam pelo local, mas quando as guarnições chegaram já não havia mais como salvar o motorista que estava preso ao veículo em chamas.

Os bombeiros apagaram o fogo no veículo e na vegetação do acostamento, além de sinalizar a pista, que estava com muito óleo diesel, que vazou do tanque da carreta. Os militares jogaram serragem sobre o óleo diesel para evitar que a pista ficasse escorregadia, oferecendo riscos aos motoristas.





A PRF também adotou todas as providências para a segurança dos motoristas que passavam pela rodovia. O motorista da carreta nada sofreu.