Dupla de motocicleta executa homem com 6 tiros em bar

Polícia Militar esteve no local do crime e agora atua para capturar os atiradores (foto: Reprodução Super Canal) Dois homens executaram com vários tiros um rapaz, de 24 anos, na noite dessa sexta-feira (21/1), em Caratinga. no Leste de Minas. De acordo com a Polícia Militar, a dupla chegou em uma motocicleta e efetuou os disparos contra Henrique Brígido de Oliveira Santos, que estava dentro de um bar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou em seguida e tentou, em vão, reanimar Henrique.



Segundo os peritos da Polícia Civil, a vítima tinha seis perfurações pelo corpo, provocadas por disparos de arma de fogo. Depois dos trabalhos periciais, o corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).

A Polícia Civil está investigando a motivação e a autoria do crime. Até o momento, sabe-se que, no último fim de semana, Henrique teria se envolvido em uma confusão com uma pessoa em um baile funk, no Morro da Antena, em Caratinga. A polícia também apurou que naquele dia, ele teria mirado o revólver contra a pessoa apontada como suspeita de seu assassinato.