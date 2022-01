BH: Polícia descobre laboratório de drogas em apartamentos no Santa Tereza

Militares localizaram um laboratório de refino de drogas sintéticas e vasta quantidade de matéria prima, bem como, máquinas e equipamentos usados na preparação de ecstasy (foto: PMRv/Divulgação)



A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) descobriu um laboratório de drogas em três apartamentos num prédio na Avenida do Contorno, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte.





O caso se iniciou nessa sexta-feira (21/1), durante operação de trânsito no Anel Rodoviário, altura do quilômetro 464, quando um carro Ônix foi abordado. Dentro dele, estavam dois homens e, durante as buscas no veículo, os policiais localizaram droga sintética (ecstasy e LSD).









Segundo os policiais que participaram da ocorrência, nos apartamentos foram encontrados o princípio ativo de drogas e maquinário que, após a mistura química, o material é colocado em prensas e sai o comprimido já pronto para venda.





“Vale ressaltar que o local foi preparado para funcionar como laboratório, inclusive com revestimento acústico, capaz de inibir o barulho produzido pelo maquinário, e com isso, não gerar suspeição na vizinhança”, detalhou a instituição.





A dupla foi presa e foram apreendidos 1.912 comprimidos de ecstasy, 1.450 micropontos de LSD, cinco vasilhames contendo grande quantidade de ecstasy em pó e também o veículo em que eles estavam.