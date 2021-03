Bombeiros fazem buscas por uma outra pessoa que estaria no veículo, segundo informações colhidas no local (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma mulher conseguiu escapar de um grave acidente na manhã desta quarta-feira (10/3) na MG-020, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte.









A mulher conseguiu sair do carro sozinha. Socorrida no local, foi levada de ambulância para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.





Ainda segundo os bombeiros, surgiu a informação de que havia um passageiro no carro, que seria o pai da mulher. Os militares fazem buscas na área para tentar localizar essa segunda pessoa.





A correnteza no local está forte e os militares organizam um procedimento para tentar retirar o veículo do curso d’água.