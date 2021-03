Homem apanha de populares após tirar calça e invadir casa de vizinha em BH

Invasão a apartamento gerou revolta no Bairro Santo Antônio. Suspeito foi agredido por populares (foto: Arquivo pessoal)









Homem apanha de populares após tirar calça e invadir apartamento de vizinha em BHhttps://t.co/STHRQcGvE3 pic.twitter.com/vmr2uco6lN %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 10, 2021 Testemunhas disseram aos agentes que o suspeito participava de uma confraternização em um apartamento situado no prédio em frente ao da vítima, de 38 anos.





Em dado momento, teria se deslocado até o apartamento dela. Vendo que a porta estava destrancada, o rapaz entrou e começou a ofendê-la com expressões de baixo calão.





A mulher então pediu socorro aos vizinhos, que acionaram a PM. Após buscas, os policiais capturaram o invasor no hall do edifício sem as calças. O síndico disse à guarnição que o jovem estava armado, mas o boletim de ocorrência não menciona apreensão de armas.





Já devidamente vestido, o agressor foi encaminhado à delegacia e deve responder pelo crime de violação de domicílio.

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 25 anos na noite dessa terça-feira (9/3), suspeito invadir a residência de sua vizinha s. A ocorrência foi registrada na Rua Matipó, Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul da capital.