Minas está no momento mais difícil da pandemia da COVID-19; veja os dados

Mesmo fora da Onda Roxa, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) regrediu a flexibilização aos níveis mais restritivos, no último sábado, principalmente devido à alta taxa de ocupação de leitos, que atualmente se encontra em 85,3% das UTIs e 69,6% de enfermarias. Entre as 10 cidades mais populosas de Minas Gerais, a capital é a quinta com maior aceleração de mortes em 2021, no comparativo da média diária com o pico estadual (junho) e o fim do não de 2020. Os óbitos diários subiram de 8,5 para 14,2, um compasso de 67% mais mortes. Os registros de infectados, que também reflete a ampla testagem, foi o que mais cresceu entre os municípios no período, com alta de 178,8%, passando de 288 para 803 por dia.

Para conter o avanço da infecção foram fechadas atividades como lojas diversas, boates e casas de show, feiras, exposições, congressos e seminários, shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas, cinemas e teatros, clubes de serviço e de lazer, academias, centros de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico, clínicas de estética e salões de beleza, parques de diversão e parques temáticos, bares, restaurantes e lanchonetes (para consumo interno).

De acordo com o médico epidemiologista da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) Belo Horizonte, Paulo Roberto Corrêa, o monitoramento da situação epidemiológica em BH permite checar com antecipação tendências de agravamento por ter ligação direta com todo o sistema de saúde, antevendo a falta de leitos e o aumento do índice de transmissão. “Por isso a medida da restrição das atividades econômicas foi tomada na semana passada, justamente com o intuito de reduzir a mobilidade e promover o afastamento, enquanto ocorre a vacinação. Mas temos ainda que receber mais vacinas para imunizar o público-alvo, seguindo a realidade de produção e distribuição do Ministério da Saúde e do estado. Paralelo a isso, continuar com o uso de máscaras, a etiqueta da tosse e o afastamento são essenciais”, destaca.

Casos e mortes pela COVID-19 disparam em 2021 projetando novos picos (foto: Arte EM)

Pressão em Juiz de Fora e Uberlândia





Após fechamento radical, mesmo antes da fase roxa do Programa Minas Consciente do governo estadual, a mais restritiva, Juiz de Fora se encontra com seus leitos de UTIs com 89,66% de ocupação. A vacinação registou 23.789 pessoas tendo recebido a primeira dose (4%) e 14.962 a segunda (2,7%). Os funcionários da saúde que estão na ativa e têm mais de 50 anos começam a ser vacinados hoje, bem como maiores de 84 anos. De acordo com a prefeitura, a disseminação de novas variantes do vírus compromete a saúde local, como vem ocorrendo no restante do país.

“Há um aumento do número de casos confirmados nos últimos 14 dias, que passou de 85 para a média de 278 nas últimas 24h. É possível perceber também que duas faixas etárias de 30 a 39 anos, com 4.784 casos, o que representa 23,5% dos infectados, e de idosos acima de 60 anos, com 4.296, o que representa 21% dos infectados, sendo os grupos mais afetados”, informou a prefeitura.

Todas as atividades presenciais estão suspensas por uma semana, o transporte coletivo opera com capacidade total sendo proibido passageiros em pé, a fiscalização nas ruas está sendo realizada por fiscais da prefeitura, agentes de trânsito, Procon e Guarda Municipal e apenas atividades essenciais estão permitidas.

Também na Onda Roxa e com toque de recolher desde o dia 22 de fevereiro e lei seca, Uberlândia apresenta uma ocupação de leitos de UTI em 100% há duas semanas, sendo que em 31 de dezembro de 2020 era de 86%. A Prefeitura de Uberlândia aponta uma diminuição da taxa de contágio da doença desde fevereiro, com medidas mais restritivas, de 1,25 (100 infectados transmitem para 125 pessoas), caiu para 1,04 (100 para 104).





Variantes

“As novas cepas do vírus (britânica e de Manaus) são mais transmissíveis e agressivas. Por isso o ritmo de procura por leitos disparou, chegando a ter uma fila de 450 pacientes esperando vagas. A prefeitura então reduziu o horário do comércio e fechou os bares. Há duas semanas, fechou completamente o comércio, instaurou toque de recolher e proibiu a venda de bebidas. Com isso, experimentamos uma redução na espera por vagas, de 250 pacientes atualmente”, disse o coordenador municipal da rede de urgência e emergência, Clauber Lourenço.

De acordo com Lourenço, as novas cepas trouxeram um agravamento significativo. “As pessoas levavam de 10 a 11 dias para o agravamento dos sintomas, hoje, com as variantes, em três dias a pessoas já está grave. O acometimento de pessoas não idosas aumentou demais, sobretudo pacientes graves e até muitas mortes de pessoas com menos de 30 anos. Isso tudo serve de alerta de que a pandemia não acabou e que precisamos manter as posturas de prevenção, o isolamento e a vacinação com urgência”, disse o médico de Uberlândia.





O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

O médico afirma que em BH o número de adultos jovens nas UTIs ainda não se mostra tão intenso quanto em outros locais, mas atribui isso principalmente a reflexos do fim de ano e do carnaval, quando as pessoas relaxaram as medidas de prevenção ao contágio da doença. “Essa questão das variantes também é muito importante, pois estudos demonstram serem mais transmissíveis. Mas a nossa expectativa é de que não cheguemos a ter um novo pico, mas sim uma redução de casos e mortes com as medidas de restrição que tomamos. A gente acompanha a tendência, com os boletins de ocupações e de taxa de transmissão mostrando que o nível de alerta estava acionado. Aí disparamos antes as medidas restritivas e as barreiras sanitárias”, disse Corrêa.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.