COVID-19: Minas vai começar a vacinar pessoas entre 75 e 79 anos

Até o momento, o estado vacinou 700.179 pessoas (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG) O governador Romeu Zema (Novo) anunicou em rede social, na noite desta terça-feira (09/03), que Minas Gerais já tem condições de começar a vacinação dos idosos entre 75 e 79 anos. A afirmação foi feita após o estado receber mais 303.600 doses de imunizantes contra o novo coronavírus. Ainda segundo o governador, Minas já recebeu 2.117.380 vacinas.

%u2795303.600 vacinas para Minas Gerais! Agora, com a chegada da 7ª remessa de doses contra a covid-19, iniciaremos a vacinação de pessoas entre 75 e 79 anos. No total, o Estado já recebeu de 2.117.380 doses. pic.twitter.com/UbKhjkxFJB — Romeu Zema (@RomeuZema) March 10, 2021

A carga chegou ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH. Na sequência, foi transportada até a Central Estadual da Rede Frio, no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital mineira.

As vacinas tiveram escolta da Polícia Federal. Da Rede Frio, elas seguem para as Superintendências Regionais de Saúde, onde as prefeituras deverão buscar as doses que lhe dizem respeito.

Este é o sétimo lote de vacinas que chega ao estado. Com mais esse, Minas Gerais recebeu um total de 2.117.380 doses: 1.706.880 da CoronaVac e 410.500 da AstraZeneca.

Até o momento, o estado vacinou 700.179 pessoas. Dessas, 332.270 receberam a segunda dose, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES).