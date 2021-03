Posto e supermercado desrespeitam toque de recolher em Santa Luzia

Ver galeria . 11 Fotos Medida decretada pela prefeitura permite funcionamento apenas de drogarias, serviços essenciais de saúde e indústrias e empresas sem atendimento de público externo (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press, Alexandre Nery e reprodução/WhatsApp )

Fotos que circulam nas redes sociais e feitas pelo Estado de Minas mostram o funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais em Santa Luzia, na Grande BH, nesta terça (9/3). Esta é a primeira noite com toque de recolher em vigor na cidade para conter a COVID-19.

Nas imagens, é possível ver o funcionamento dedo Bairro Boa Esperançae supermercado na Avenida Brasília, uma das principais da cidade, após as 19h30. O toque de recolher vai deste horário até as 5h e dura por 15 dias.

Posto do Bairro Boa Esperança, em Santa Luzia, abriu de maneira irregular na noite desta terça (9/3) (foto: Alexandre Nery/arquivo pessoal)

O decreto assinado pelo prefeito delegado Christiano Xavier (PSD) permite o funcionamento apenas de drogarias, serviços essenciais de saúde e indústrias e empresas sem atendimento de público externo.

A Guarda Municipal da cidade esteve presente no supermercado e em um dos postos de combustível.

Em vídeo nas redes sociais gravado nesta quarta, o prefeito afirmou que a multa para aglomerações na cidade é de R$ 14 mil. Porém, não deixou claro se essa infração também se estende aos estabelecimentos que desrespeitarem o toque de recolher.

A prefeitura também disponibiliza o telefone (31) 99280-2216 para que a população denuncie desrespeito ao decreto municipal.

Outras medidas

De acordo com o prefeito de Santa Luzia, Delegado Christiano Xavier, estabelecimentos não-essenciais poderão funcionar durante o dia, mas terão que encerrar as atividades às 19h30, para que às 20h estejam de portas fechadas.

Após este horário, apenas serviços de delivery estarão autorizados a funcionar. No entanto, entregadores, por exemplo, terão que apresentar documento funcional para circular na cidade.

Outra medida de destaque é a proibição da venda de bebidas alcoólicas geladas em todos os estabelecimentos, inclusive supermercados.

Food trucks, por exemplo, não poderão disponibilizar mesas e cadeiras, para evitar aglomeração. Atividades como feiras, festas e eventos – seja em residências ou em sítios – estão proibidas.

Santa Luzia já confirmou 5.191 casos de COVID-19, sendo 15 nas últimas 24 horas.

A cidade também registrou, até o momento, 178 mortes pela doença. Ainda de acordo com a prefeitura, a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com coronavírus no Hospital São João de Deus, referência no município, é de 92%.