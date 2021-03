Fotos retratam primeira noite de toque de recolher em Nova Lima

Ver galeria . 14 Fotos Terça (9/3) marcou o primeiro dia de vigência da medida decretada pela prefeitura para frear a proliferação do novo coronavírus (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

Ruas desertas e pressa para chegar em casa. Dessa maneira, Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, iniciou seu toque de recolher nesta terça (9/3) para conter a pandemia da COVID-19.

A medida foi decretada pelo na noite dessa segunda (8/3). Em visita à cidade nesta terça, a reportagem do Estado de Minas flagrou pequenas movimentações por volta das 20h, horário em que a medida para frear o deslocamento de pessoas passa a valer.

O toque de recolher vai até as 5h enquanto vigorar.

Nova Lima deserta na noite desta terça (9/3) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A maioria das pessoas nas ruas voltavam do trabalho. Muitas se apressavam para chegar em casa. Não houve registro de estabelecimentos abertos de maneira irregular.



Nas fotos, é possível ver uma academia funcionando com atividade coletiva. A prefeitura permite a prática, desde que respeitadas normas do programa Minas Consciente, do governo do estado, como a assinatura de um termo de responsabilidade por parte do estabelecimento.

Por outro lado, a Câmara da cidade estava em funcionamento. Funcionários foram flagrados trabalhando após as 20h.

A atividade legislativa não está entre os serviços essenciais listados pela prefeitura.

A reportagem procurou a Câmara por volta das 22h desta terça, após o horário comercial, e aguarda posicionamento.

O decreto

De acordo com decreto da prefeitura local, apenas trabalhadores dos serviços essenciais podem se deslocar durante o toque de recolher.

Quem desrespeitar está sujeito a multa.

O trabalhador dos serviços essenciais deverá apresentar algum documento que comprove sua filiação à atividade em questão, como crachá, contrato ou carteira de trabalho.

Fazem parte dos serviços essenciais o setor de alimentos (bares e restaurantes só via delivery), serviços de saúde, bancos, construção civil, transporte público, postos de combustível, lavanderias e oficinas mecânicas.

O mesmo vale para indústrias da cadeia de atividades essenciais, serviços de TI, imprensa e serviços de interesse público (água, esgoto, funerárias, Correios etc.).

A prefeitura também proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Além disso, eventos públicos e privados estão vedados.