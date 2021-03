Nova Lima adota toque de recolher para conter coronavírus

Nova Lima terá toque de recolher a partir desta segunda (8/3) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 16/04/2020)

A Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decretou toque de recolher das 20h às 5h a partir desta segunda (8/3) para conter a proliferação do novo coronavírus.

De acordo com decreto da prefeitura local, apenas trabalhadores dospoderão se deslocar nesse intervalo de tempo. Quem desrespeitar está sujeito a multa.

O trabalhador dos serviços essenciais deverá apresentar algum documento que comprove sua filiação à atividade em questão, como crachá, contrato ou carteira de trabalho.

Fazem parte dos serviços essenciais o setor de alimentos (bares e restaurantes só via delivery), serviços de saúde, bancos, construção civil, transporte público, postos de combustível, lavanderias e oficinas mecânicas.

O mesmo vale para indústrias da cadeia de atividades essenciais, serviços de TI, imprensa e serviços de interesse público (água, esgoto, funerárias, Correios etc.).

A prefeitura também proibiu o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes. Além disso, eventos públicos e privados estão vedados.

O decreto foi divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Nova Lima na noite desta segunda. O Executivo municipal segue as orientações do programa Minas Consciente, do governo de Minas.

Até esta segunda, Nova Lima registra 11.508 casos confirmados de COVID-19: 104 mortes, 365 em acompanhamento e 11.039 recuperados.