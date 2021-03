Resgatado corpo de homem vítima de acidente de carro no Rio das velhas

Corpo estava preso a folhagem no fundo do rio, a quatro quilômetros do local do acidente (foto: CBMMG)

Foi encontrado neste sábado (13/03) o corpo do homem que estava desaparecido no Rio das Velhas. Ele havia sumido após o carro que estava, como passageiro, e era dirigido por sua filha, capotar e caiu na água. Ela escapou ilesa. O fato ocorreu na rodovia MG-20, próximo a Santa Luzia, na última terça-feira (09/03).

No dia do acidente, a filha do desaparecido contou que nem ela, nem o pai, usavam cinto de segurança. No início pensou-se que o homem estaria preso dentro do veículo. No entanto, quando este foi içado, viu-se que estava com com interior vazio.

Desde então, os bombeiros vêm realizando buscas. O corpo foi encontrado a quatro quilômetros do local do acidente e estava preso a uma galhada, que estava

As buscas contaram com ajuda de familiares da vítima, que disponibilizaram, inclusive, um barco para ser utilizados pelos bombeiros. Esses familiares, que acompanharam os cinco dias de buscas fizeram o reconhecimento da vítima, primeiro pelas roupas que trajava.

Nas buscas pelo corpo do homem, na sexta-feira, os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher, já em adiantado estado de decomposição. Tanto o corpo da mulher, como do homem foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).