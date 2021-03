Bombeiros retomam busca por passageiro de carro que caiu no Rio das Velhas

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

O corpo de bombeiros retomou na manhã desta quinta-feira (11/3) as buscas pelo passageiro do veículo que capotou e caiu no Rio das Velhas.





Pai e filha estavam no carro na manhã de quarta-feira (10/3) quando a motorista perdeu o controle da direção na MG-020 , saiu da pista e o carro caiu no Rio das Velhas, em Santa Luzia.









As buscas pelo segundo passageiro do carro, o pai da mulher que conduzia o veículo, havia sido encerrada às 18h dessa quarta-feira (10/3). Segundo o Corpo de Bombeiros o carro foi encontrado a cerca de 70 metros de onde houve a queda.



De acordo com os militares, após a realização de mergulhos, foi constatado que a vítima não estava dentro do carro. A correnteza no local é forte, o que dificulta os trabalhos dos bombeiros.





Inicialmente as buscas se concentram próximo ao no km 36 da Rodovia MG-020, em Santa Luzia, com a participação de equipe de mergulho.



