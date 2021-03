Lagoa Santa adota toque de recolher a partir desta quinta-feira (11/03)

Toque de recolher iniciará 20h e terminará às 5h em Lagoa Santa, na Grande BH (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)









Academias, salões de beleza e clínicas de estética poderão funcionar até 20h. A mesma regra vale para bares, restaurantes e similares, que não poderão autorizar a permanência de clientes em pé. A partir do dia 15, estes estabelecimentos não poderão vender bebidas alcoólicas, enquanto supermercados, padarias, lanchonetes e afins não poderão comercializar os produtos citados de forma gelada ou refrigerada.





Missas, cultos religiosos e demais celebrações poderão ser realizadas até as 20h, desde que assegurem a distância mínima de um metro e meio entre os fiéis e que não permitam a entrada de pessoas com sinais de gripe. Casas de shows, boates, apresentações musicais, eventos esportivos, feiras livres e atividades festivas em geral estão proibidas, inclusive em condomínios fechados.





De acordo com o decreto, as regras valem até o dia 31 de março.





Índices altos





Lagoa Santa tem 10 leitos de UTI destinados a pacientes com COVID-19, instalados na Santa Casa de Lagoa Santa – Hospital Lindouro Avelar, e todos estão ocupados. Os leitos de enfermagem seguem com 50% de ocupação. No Hospital da Aeronáutica, os leitos de enfermaria estão 90% ocupados.





Além disso, seis pacientes estão internados em Belo Horizonte e um em Vespasiano.





O boletim epidemiológico da prefeitura aponta a inclusão de 168 casos confirmados de COVID-19 de domingo até esta quarta-feira e uma morte pela doença.



(Com informações de Nivia Machado - Especial para o EM)

A partir desta quinta-feira (11/03),, na Grande BH, adotará o. A estratégia, que foi proposta pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) , tem como objetivo conter o avanço dono município, que sofre com índices altos de ocupação de leitos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10/03) pelo Executivo municipal.