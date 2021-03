Toque de recolher e proibição de bebida alcoólica passam a valer em Sarzedo

Além da restrição na circulação de pessoas, novo decreto proibiu consumo e venda de bebida gelada em qualquer estabelecimento comercial (foto: Prefeitura Sarzedo/Divulgação)

Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), adota medidas mais restritivas para frear a taxa de contaminação e de ocupação dos leitos destinados à COVID-19. O decreto municipal nº 1.391/2021 começou a vigorar nesta quarta-feira (10/3) impondo toque de recolher e proibindo venda de bebidas alcoólicas geladas nos estabelecimentos.

Será necessário comprovar o deslocamento dentro do horário de restrição, mostrando crachá, carteira funcional, contrato de trabalho ou qualquer documento idôneo que comprove o motivo.



Estão proibidos, também, o consumo e a venda de bebida gelada em qualquer estabelecimento comercial.

As novas regras são válidas por tempo indeterminado, ficando condicionadas ao controle da doença e à redução dos casos de transmissão no município.

O estabelecimento de comércio não essencial que descumprir será punido com a cassação do alvará.



O desrespeito ao toque de recolher sujeitará os infratores às sanções administrativas, cíveis e criminais previstas em lei.



Caberá à Defesa Civil e Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da Polícia Militar, a fiscalização do cumprimento das regras.

Segundo a Prefeitura de Sarzedo, o descumprimento das normas vai gerar de multas à revogação do alvará de funcionamento. O caso será encaminhado ao Ministério Público para ação Penal, inclusive com determinação de fechamento e lacre do estabelecimento.

O que está em vigor em Sarzedo:

Toque de Recolher das 20h às 5h. Nesse horário fica permitido somente delivery e pessoas terão que justificar deslocamento para o trabalho

Proibido eventos públicos e privados de qualquer natureza

Proibido o consumo e a venda de bebida gelada em qualquer estabelecimento

Fica obrigatório o uso de máscara em via pública e em qualquer ambiente no município.