Contagem terá mais restrições do que a onda lilás, proposta pela Granbel

Marília Campos anunciou que cidade terá medidas mais restritivas, principalmente em relação ao funcionamento do comércio (foto: Prefeitura Municipal de Contagem/Divulgação)

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), esperava terminar o dia anunciando que a cidade da Grande BH entraria na Onda Roxa do Plano Minas Consciente. Após encontro com chefes de Executivo dos municípios da Região Metropolitana, Campos foi voto vencido ao levar para o encontro a ideia da adesão à fase mais restritiva do plano estadual contra a COVID-19.





efetivas no combate à pandemia do que as estabelecidas na nova Mesmo assim, a prefeita garantiu que Contagem precisa de ações maisno combate à pandemia do que as estabelecidas na nova Onda Lilás, proposta colocada na reunião da Granbel , mas ainda sem data para ser implementada pelas cidades da Grande BH.



“Hoje, a gente adotar medidas restritivas é fundamental. Fizemos um grande pacto que nos orientou a trabalhar durante dois meses. Só que o quadro agora é mais grave”, analisou a prefeita.





As medidas em Contagem, apesar de não terem sido detalhadas à imprensa nesta segunda-feira (8/3), terão validade para os próximos 21 dias e preveem a restrição de funcionamento de setores da economia, permitindo apenas os serviços essenciais.



Outras ações a serem adotadas são a restrição de circulação na cidade, com horário ainda a ser definido; a proibição de eventos de qualquer natureza e o fechamento de bares e restaurantes, com exceção daqueles que atuam com delivery, sendo totalmente vedado o consumo no local.



Também ainda serão decididos os horários em que serão permitidos cultos religiosos.





Marília revelou ainda que os prefeitos solicitaram às empresas de ônibus que coloquem toda a frota nas ruas para evitar a superlotação nos veículos. As medidas de restrição deverão ser publicadas nesta terça-feira, mas com validade a partir de quarta-feira.



Segundo a prefeita, isso se deve para que as pessoas e empresários tenham tempo de se adequar às ações.





“Não vamos permitir um colapso para depois tomarmos uma atitude. A economia só será completamente retomada se pudermos conter a pandemia”, ressaltou Campos.



Os números da pandemia em Contagem

O secretário municipal de Saúde, Fabrício Simões, revelou que 93% dos leitos de UTI para COVID-19 estão ocupados na cidade, assim como 71% dos leitos de enfermaria. Disse ainda que mais de 40% dos exames realizados têm resultado positivo.





“O vírus está circulando com mais força. Novas variantes [da COVID-19] ainda não foram identificadas, mas, com certeza, estão circulando [na cidade]”, afirmou.





De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, divulgado neste domingo (7/3), Contagem tem 20.903 casos confirmados da doença, com 743 óbitos e outros quatro em investigação. O índice de transmissão por infectado se encontra em 1,06, o que significa que cada 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para outras 106.