Justiça em BH e Região Metropolitana permanece funcionando

Medidas seguem restrições da onda roxa do Plano Minas Consciente (foto: Reprodução/TJMG)

Unidades do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) de Belo Horizonte e da Região Metropolitana permanecem abertas. Na última semana, o TJMG suspendeu o expediente de 29 comarcas que estão nas regiões da onda roxa, nível mais restrito do Minas Consciente. A partir desta segunda-feira (8/3), outras 42 comarcas entraram na lista e estão com as atividades suspensas.

As novas Portarias Conjuntas 1.152/PR/2021 , 1.153/PR/2021 e 1.154/PR/2021, foram publicadas no Diário do Judiciário Eletrônico (DJe) nesse domingo (07/03).





A lista das comarcas classificadas no "Grau de Risco Verde e Amarelo" e no "Grau de Risco Vermelho" são atualizadas pela Portaria 1.153/PR/2021. Agora, a Portaria 1.154/PR/2021 é a responsável por suspender o atendimento presencial dos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Minas Gerais, que estão na onda roxa.

A suspensão ocorre nos seguintes casos:

Os prazos dos certificados de habilitação de casamento serão prorrogados em 180 dias nas comarcas que estão com o funcionamento interrompido e que fazem parte da onda roxa ou risco vermelho.

Os prazos de validades das certidões de registro civil serão prorrogados em 90 dias nas comarcas que estão com o funcionamento interrompido e que fazem parte da onda roxa ou risco vermelho.

O TJMG também alterou a Portaria Conjunta da Presidência nº 1.025, de 2020, que agora prorroga em 30 dias os prazos de validade das certidões de registro de imóveis nas comarcas na onda roxa e risco vermelho.

Confira as comarcas que estão com o expediente suspenso: