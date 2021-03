Hospitais de BH vivem momento crítico com ocupação de leitos para COVID-19

Nesta segunda-feira (8/3), foram confirmados 1.999 casos de COVID-19 em Minas Gerais pela Secretaria de Estado de Saúde (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS) coronavírus, hospitais particulares de Belo Horizonte enfrentam desafios para atender as dezenas de pacientes que chegam diariamente com suspeitas de COVID-19. Na sexta-feira (5/3), a Prefeitura de BH divulgou o boletim epidemiológico no qual Com o aumento de casos do novodeenfrentam desafios para atender as dezenas de pacientes que chegam diariamente com suspeitas de COVID-19. Na sexta-feira (5/3), ade BH divulgou o boletim epidemiológico no qual a taxa de ocupação dos leitos específicos de unidade de terapia intensiva (UTI) para COVID-19 subiu de 74,4% para 81%

Kalil (PSD). No mesmo dia da divulgação dos dados, foi comunicado pela autoridade que O avanço desses números, em tão pouco tempo, assustou o prefeito Alexandre(PSD). No mesmo dia da divulgação dos dados, foi comunicado pela autoridade que o comércio da capital mineira seria fechado novamente , 36 dias depois da última reabertura.

Vera Cruz

O Hospital Vera Cruz, localizado no Bairro Barro Preto, por exemplo, é uma das unidades de saúde particulares da cidade que sofre com o alto número de ocupação de leitos. Segundo informações do hospital, até esta segunda-feira (8/3) a unidade registra 28 pacientes infectados com o vírus, sendo 10 internados em leitos de UTI e 18 em apartamentos.





A capacidade máxima de leitos do Vera Cruz é de 10 pacientes para cada especialidade, portanto, neste momento, os apartamentos operam além da quantidade disponível. “Tivemos que fazer um remanejamento de pacientes e funcionários para atender toda a demanda de pessoas que buscaram o pronto-socorro. A situação se agravou bastante desde sexta-feira (5/3)”, informou o Hospital Vera Cruz.



Unimed





Uma situação parecida vivem as unidades da Unimed de Belo Horizonte. A cooperativa informa que, nos últimos dias, nos leitos de UTI destinados a pacientes com suspeita ou confirmação da doença, a taxa de ocupação é superior a 90%.

Conforme boletim da Unimed BH, divulgado neste domingo (7/3), são 186 pacientes internados, entre eles casos suspeitos e confirmados de coronavírus. A cooperativa relatou que, devido à disponilidade de leitos serem viriáveis, não divulgam informações específicas sobre a quantidade de leitos totais de leitos UTI e outras especialidades.

Como reflexo desse aumento significativo dos casos sintomáticos da COVID-19 e alta demanda por internação de pacientes diagnosticados com a doença nas unidades de saúde Unimed BH, a Cooperativa anunciou que, a partir desta segunda-feira, (8/03), suspendeu as cirurgias eletivas em sua rede hospitalar. Apenas cirurgias de urgência e os procedimentos para tratamento de doenças cardiovasculares e oncológicas serão mantidas.





"Em 1º de abril está prevista a abertura de uma nova unidade de pronto atendimento no Centro de Promoção da Saúde – Unidade Pedro I. Além disso, a Unimed está recrutando mais profissionais para reforço no atendimento: atualmente são mais de 150 vagas em aberto para contratação imediata”, relatou a Unimed BH.

Mater Dei

Já nas três unidades hospitalares da Rede Mater Dei de Saúde, localizadas no Bairro Santo Agostinho e Avenida do Contorno em Belo Horizonte, e em Betim e Contagem, na Região Metropolitana, são 126 pacientes confirmados com o COVID-19, sendo 49 em CTI e 19 pacientes suspeitos, sendo 4 em CTI.





No boletim da instituição, divulgado neste domingo (07/03), o Mater Dei informa que desde março de 2020, foram 58.882 pacientes testados e 12.479 de casos confirmados. O número de mortes também assusta: são 218 mortes desde 28 de março do ano passado.





Uma das redes de saúde mais tradicionais da cidade, o Hospital Santa Casa de BH, atualmente opera com a ocupação de 85% dos leitos destinados para pacientes com diagnóstico confirmado ou com suspeita de infecção de COVID-19, sendo dessa porcentagem 100 leitos de UTI e 183 de enfermaria.

Mesmo com os números em alta, a rede de hospitais já vivenciou momentos piores. Em janeiro deste ano, os leitos de UTI chegaram a 97% do total , taxa próxima ao limite máximo de utilização com os recursos disponíveis na época.



Minas em quase 1 milhão

De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta segunda-feira (8/3), Minas Gerais totalizou 924.572 casos e 19.548 mortes por COVID-19. Foram 1.999 casos registrados e 25 mortes de COVID-19 em 24 horas.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.