Manhã de céu nublado em Belo Horizonte. Na foto, Avenida Afonso Pena, no Centro da capital (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)





A quinta-feira (11/3) terá pouca variação no clima em relação aos outros dias tanto em Belo Horizonte quanto nas demais regiões de Minas Gerais. De acordo com o 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continua a agir sobre o estado, favorecendo as chuvas.









“A continuidade do transporte de umidade da região Amazônica para o Brasil Central e Sudeste, mantém condições favoráveis para a ocorrência de pancadas de chuva, acompanhadas de rajadas de vento ocasionais, em quase todas as regiões mineiras. As temperaturas seguem controladas pela nebulosidade, contudo, persiste a sensação de abafamento, devido à grande quantidade de umidade na atmosfera”, informa o boletim do Inmet.





Além da capital e região metropolitana, a quinta-feira (11) será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Norte, Central Mineira e Rio Doce. No Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri e Zona da Mata, céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.