Veja as regras para vacinação dos idosos de 79 anos em BH

Drive-thrus se tornaram apostas da Prefeitura de BH para agilizar a vacinação de idosos (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de BH inicia, nesta quinta-feira (11/3), a vacinação dos idosos de 79 anos contra a COVID-19. A imunização é válida apenas para quem completou tal idade até 28 de fevereiro deste ano. Eles receberão a CoronaVac (Sinovac Biotech/Instituto Butantan).

De acordo com a prefeitura, o público-alvo deve se dirigir a um dos 152 centros de saúde ou aos postos extras da cidade (veja a lista aqui) com

O mesmo vale para aqueles que preferirem a tomar o imunizante em um dos três drive-thrus: um na BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis), outro na portaria 2 da Universidade Federal de Minas Gerais (Avenida Abrahão Caram, 763, São José) e o terceiro no Boulevard Shopping (Rua Professor Otaviano Almeida, Santa Efigênia).

O horário para vacinação é das 7h30 às 15h30 nos centros de saúde e nos postos extras. Nos drive-thrus, o horário é das 8h às 15h.

Os acamados de 79 anos devem fazer cadastro no site da prefeitura e solicitar a vacinação em casa (clique aqui para acessar).

De acordo com a prefeitura, o idoso deve comparecer ao local de sua preferência com no máximo um acompanhante. O uso de máscara é obrigatório para todos.

Dessa maneira, o Executivo municipal pretende evitar a aglomeração de pessoas e diminuir os riscos de proliferação do novo coronavírus.

A expectativa é imunizar cerca de 11,5 mil idosos de 79 anos. Eles serão protegidos a partir das 37 mil doses da CoronaVac. Elas chegaram à cidade nessa terça-feira (9/3).

Também nesta quinta, a prefeitura continua a imunização dos idosos de 80 e 81 anos, conforme cronograma divulgado na semana passada.

Vacinômetro

Belo Horizonte informa que vacinou 145.555 pessoas contra a COVID-19 até esta quarta (10/3). Conforme boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, 73.169 moradores da capital receberam a segunda dose do imunizante e estão totalmente protegidos.

Em comparação ao boletim anterior, mais 3.853 pessoas foram vacinadas na cidade nas últimas 24 horas. No mesmo intervalo de tempo, 563 receberam a segunda aplicação.

Até esta quarta, BH recebeu 330.520 vacinas contra a COVID-19: 256.520 ampolas CoronaVac (Sinovac Biotech/Instituto Butantan) e 74 mil da AstraZeneca (Universidade de Oxford/Fiocruz).

De acordo com a prefeitura, 6.314 profissionais e moradores de residências inclusivas, asilos públicos e do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) receberam doses da AstraZeneca. Eles devem receber a segunda vacina em maio.

Além disso, 80.878 trabalhadores da saúde e 58.363 idosos acima de 80 anos foram imunizados. Respectivamente, 62.759 e 10.405 tomaram a segunda dose.

Conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Belo Horizonte tem 2.521.564 habitantes. Portanto, apenas 5,77% da população da capital está vacinada pelo menos uma vez.

Ao mesmo tempo, 2,9% dos habitantes receberam a segunda dose.