Mais 303,6 mil doses de vacinas contra a COVID-19 chegam a Minas Gerais

Na semana passada, outro carregamento com 285.200 doses da CoronaVac chegou a Minas Gerais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 03/03/2021)

Minas Gerais recebeu mais 303,6 mil doses de vacinas contra a COVID-19 nesta terça-feira (9/3). De acordo com o governo, todas as ampolas são da CoronaVac, produzida pela chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan.

Esses imunizantes serão divididos entre profissionais de saúde ainda não protegidos eentre 75 e 84 anos.

Segundo o governo do estado, 57.151 doses vão para os idosos entre 75 e 79, que vão receber as vacinas pela primeira vez. Outras 80.693 vão para completar a imunização das pessoas entre 80 e 84. Mais 6.695 vão para trabalhadores da saúde.

A carga chegou ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH. Na sequência, foi transportada até a Central Estadual da Rede Frio, no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital mineira.

As vacinas tiveram escolta da Polícia Federal. Da Rede Frio, elas seguem para as Superintendências Regionais de Saúde, onde as prefeituras deverão buscar as doses que lhe dizem respeito.

Este é o sétimo lote de vacinas que chega ao estado. Com mais esse, Minas Gerais recebeu um total de 2.117.380 doses: 1.706.880 da CoronaVac e 410.500 da AstraZeneca.

O estado vacinou 700.179 pessoas. Dessas, 332.270 receberam a segunda dose, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES).