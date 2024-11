Motorista com sinais de embriaguez bateu no pilar da passarela e ficou preso no carro

Um motorista com sinais de embriaguez bateu em um dos pilares de sustentação de uma passarela de pedestres da Via Expressa de Contagem, na Grande BH, e precisou de socorro dos bombeiros para deixar o carro, na manhã de sábado (16/11).

O acidente ocorreu no sentido Contagem da via, no Bairro Parque Industrial, perto do aterro sanitário do município.

A passarela, que é utilizada para transpor a Via Expressa entre os bairros Parque Industrial e Campina Verde, não teve a estrutura comprometida.

O condutor, de 40 anos de idade, estava em um Honda City branco com placas de Belo Horizonte. Ele saiu da pista, passou pela canaleta de drenagem, subiu no meio fio, passou por 2 metros de canteiro central com grama e colidiu contra o pilar.

O veículo ficou com a frente e a lateral destruídas, do lado do motorista. Sem conseguir deixar o veículo, mas não preso pelas ferragens, o condutor precisou de ajuda dos bombeiros.

"Em razão do impacto da colisão, a porta precisou ser arrancada para fazer a retirada da vítima que apresentava sinas claros de embriaguez", informa o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

"Os militares realizaram a retirada do homem que, aparentemente não apresentava ferimentos graves, e sem seguida ele foi levado pela Unidade de Resgate dos bombeiros para o Hospital Municipal de Contagem para receber o atendimento médico", informou a corporação.