Uma tentativa de ultrapassagem malsucedida acabou causando um acidente grave, com pelo menos quatro feridos, em três veículos de passeio, um deles em estado gravíssimo, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite de sábado (02/11).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 20h, na altura do KM 163 da BR-452, entre Uberlândia e Santa Juliana.

"Uma motocicleta deslocava-se no sentido Uberlândia/Araxá, quando, em determinado momento, um veículo (SUV Honda) HRV que deslocava atrás desta, teria tentado uma ultrapassagem. Nesse instante, o HRV teria colidido com o veículo (Chevrolet) Ônix de cor branca, que teria perdido o controle direção, rodado na pista e se chocado contra o (Fiat) Palio, que seguia no sentido Uberlândia/Santa Juliana e depois capotado em uma ribanceira", informou o CBMMG.





Após a queda na ribanceira, o casal ocupante do Ônix ficou retido no interior do veículo. "A concessionária RPR Triângulo acabou conseguindo retirar estas duas vítimas mais graves do carro capotado e transportá-las para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Uma vítima do sexo masculino apresentava lesões leves e outra do sexo feminino tinha traumatismo grave na região da cabeça (TCE), com sinal de fratura na base do crânio e na face, com rebaixamento da consciência", informou o CBMMG.

No Fiat Palio estavam quatro pessoas da mesma família. A mãe, com dor abdominal; o pai, sem lesões aparentes; uma menina de 7 anos, com sangramento nasal; e um menino de 3 anos, também sem lesões aparentes. "Estas vítimas foram atendidas pela USA do SAMU. Porém, dispensaram serem conduzidas para o atendimento em uma unidade de saúde", afirma a corporação.