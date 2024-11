Nuvens carregadas estão sobre quase todo estado de Minas Gerais e deixam o domingo (03/11) com possibilidade de chuva a qualquer momento, sobretudo na região do Triângulo, de a cordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A temperatura na capital mineira deve chegar a 27°C. Na manhã de hoje, BH tem céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.

À tarde, na capital, as condições para tempestades aumentam, com previsão de "muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas" e à noite com possibilidade de chuvas isoladas, segundo o INMET.





Ainda segundo o INMET, a previsão é de uma semana com possibilidade de chuvas em todo estado de Minas Gerais, pelo menos até a quinta-feira (07/11), incluindo a Grande Belo Horizonte.

Na capital, chuvas e trovoadas são esperadas entre terça-feira (05/11) e quarta-freira (06/11), segundo o INMET.