A primeira-dama do município de Santa Juliana, no Triângulo Mineiro, Eleuza Borges, de 58 anos, e o vereador Vitor Borges, de 39, são as vítimas que morreram em um acidente na noite dessa sexta-feira (1º/11) na rodovia LMG 798, na altura do KM 35, na zona rural de Uberaba.

Nas redes sociais o prefeito Belchior (PSDB) lamentou a morte da esposa ao publicar comunicado em nome de toda a família. “Não temos palavras para descrever a dor profunda que sentimos neste momento. Estamos em súplicas a Deus para nos amparar e dar forças para atravessar essa perda irreparável”, disse o chefe do Executivo municipal, que estendeu a nota de pesar ao vereador. “Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos fortalecer e amparar”, completou.

Eleuza conduzia um dos veículos envolvidos no acidente e Vitor estava como passageiro. Eles estavam em um Toyota Corolla Cross e morreram presos às ferragens.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o desastre ocorreu nas proximidades do distrito de Santa Rosa, a 15 quilômetros do núcleo urbano uberabense.

Além do Corolla, o acidente envolveu uma carreta-tanque carregada com ácido, um caminhão que transportava cebolas e um Volkswagem Gol. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Boa parte da carga de ácido vazou na pista e pelas drenagens da estrada para os acostamentos e terrenos. Isso gerou grande preocupação por se tratar de área de mananciais afluentes e do próprio curso do Rio Uberaba.