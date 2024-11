Comerciantes e clientes impediram a socos e pontapés que um ladrão cometesse um assalto em Uberlândia nessa quinta-feira (31/10). Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança. O homem não foi preso e uma mulher que estava junto com ele fugiu para não ser agredida.

O caso aconteceu na avenida Continental, no bairro Laranjeiras, zona sul da cidade do Triângulo Mineiro. O casal de ladrões armados com facas tentou tomar dinheiro de uma lanchonete. Houve reação e o criminoso foi contido.

O vídeo com o ladrão apanhando tem quase 4 minutos. Inicialmente, o ladrão é afugentado do local, mas logo um capacete é jogado contra ele e as primeiras agressões acontecem. O homem quase é atropelado antes de sete pessoas se juntarem contra ele com chutes, socos e até pauladas. O ladrão fica caído.

Ao final, o grupo se dispersa e deixa o ladrão sozinho. Ele aproveita para ir embora. Pelo vídeo, ele sai mancando. Ninguém registrou Boletim de Ocorrências na polícia. Testemunhas disseram que havia receio dos agressores do ladrão serem penalizados e, por isso, a polícia não foi acionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A mulher que estava com o ladrão não foi vista durante a pancadaria. Nem o homem nem a mulher foram identificados.