Uma drogaria de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, foi interditada por vender, sem receita, medicamentos que obrigatoriamente deveriam ter sido comercializados com recomendação médica e retenção da receita. Equipes da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar (PMMG) estiveram no local nessa quinta-feira (31/10).

A ação foi de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do município. A pasta confirmou, por meio da Vigilância, que conduziu a fiscalização e a interdição.

"Uma farmácia em Patos de Minas foi interditada por vender medicamentos de controle especial sem receita médica", informou.

Não há, contudo, informações sobre quantitativo de remédios comercializados de maneira ilegal e que tipo de substâncias se tratavam. Apenas foi dito que "inconsistências no estoque" chamaram a atenção dos fiscais e que isso apontou a venda sem receita.

Esse tipo de comércio irregular pode não só fechar um estabelecimento como ainda pode resultar em prisões.