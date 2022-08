Shampoos da marca Seda são reprovados pela vigilância sanitária de Minas

Sanções sanitárias poderão ser aprovadas contra a Unilever Brasil, por ter disponibilizado para consumo produtos com datas de validade e fórmulas declaradas nos rótulos divergentes das registradas junto à Anvisa

Foram rejeitados dois lotes dos produtos, o VHH 03 2042 do ‘Shampoo Liso Perfeito/Lisos Fortes e Cheios de Vida’ e o IBA 14 0853 do ‘Shampoo Ceramidas/Cabelos Mais Fortes e Com Brilho de Arrasar’.