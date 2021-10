Vigilância Sanitária de Passos interdita PSF por falta de condições

Vigilância Sanitária encontrou prédio em condições precárias (foto: Nathália Araújo/Folha da Manhã) Conforme havia programado, a Vigilância Sanitária de Passos, no Sul de Minas, interditou o PSF São Francisco por falta de condições de funcionamento. No último dia 18 de outubro, a Visa tinha dado um prazo, a contar de sexta-feira (22/10), para adequar o local ou mudar de prédio. Por meio de nota oficial, a prefeitura decidiu levar o PSF São Francisco para funcionar junto com o PSF do Jardim Planalto, que fica a 1 quilômetro de distância.

Um endereço provisório

Ainda segundo a Prefeitura de Passos, a sede própria do PSF São Francisco será reformada. O endereço fica no mesmo local, só que nos fundos funcionava uma creche e será totalmente reformado. Está em fase de término do projeto e será realizada licitação para concretizar a reforma. O endereço do prédio que vai ser reformado é Rua São Francisco de Assis, 140, Bairro São Francisco.

A situação do prédio onde cerca de 80 pessoas eram atendidas pelo PSF (Programa de Saúde da Família) do Bairro São Francisco, todos os dias, era péssima. Por causa desse cenário, a prefeitura da cidade recebeu um aviso da Vigilância Sanitária: tem até o fim do mês para se mudar do edifício - ou corrigir os problemas. Optou pelo aluguel provisório de uma casa e a reforma do antigo PSF.