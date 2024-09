Vídeo: Irmãos atiram em homem em Patos de Minas por disputa de terra

Um homem foi baleado no Centro de Patos de Minas nessa segunda-feira (23/9) e a Polícia Civil investiga uma possível disputa de terras como motivação da tentativa de homicídio. A câmera de segurança de um comércio flagrou o momento do ataque.

A vítima tem 50 anos e na gravação é possível ver a aproximação de dois homens e quando um deles atira diversas vezes no senhor. A vítima tenta se esconder e os atiradores fogem.

O alvo foi ferido seis vezes no abdome, tórax e nos braços, mas não corre risco de morrer. Outra pessoa, de 23 anos, que apenas passava pelo local também foi baleada numa das pernas.

Com as imagens, foi possível descobrir que os atiradores fugiram em uma moto, o que levou a Polícia Civil até a cidade de Guimarânia, onde eles moram.

O veículo é usado para fazer entregas em uma restaurante e no endereço do estabelecimento, os policiais encontraram cartuchos de diversos calibres, como de um revólver calibre .38, mesmo tipo de arma usada no crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Os suspeitos são irmãos e ainda não foram presos. O pai deles estaria em disputa judicial por uma gleba no município de Paracatu. A história foi confirmada à polícia e uma hipótese para a tentativa de homicídio é que a vítima poderia tera uma decisão favorável da Justiça na disputa.