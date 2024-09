Homens armados invadiram uma casa em Aimorés, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, amarraram pai e filho utilizando 'enforca-gatos', anunciaram assalto e fugiram para o Espírito Santo com os bens roubados.





De acordo com uma das vítimas do assalto, por volta das 5h30 desta terça-feira (24/9), três indivíduos armados invadiram sua casa e levaram R$ 5 mil em dinheiro, oito garrafas de whisky, um celular modelo Note 12 de cor preta, um celular Samsung de cor prata, 17 cordões, 20 aneis femininos, seis aneis masculinos e três pulseiras, todos de ouro.





Os itens de valor foram colocados em um veículo Fiat/Brava, usado pelos criminosos para fugir. Quando os criminosos deixaram o local, uma das vítimas conseguiu se soltar das amarras e ligar para a Polícia Militar.





Ao chegarem na casa, os militares, por meio das imagens de uma câmera de segurança da residência vizinha, constataram que o veículo usado pelos autores seguia em direção à cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo.





Em contato com forças de segurança do Espirito Santo e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os militares identificaram que a placa do veículo usado no crime estava registrada no município de Serra/ES.





Com essas informações, a Polícia Militar do Espírito Santo localizou e efetuou a prisão dos autores na cidade de Fundão/ES, próximo à rota que leva a Nova Almeida-ES. A ocorrência ainda será finalizada pela Polícia Civil do Espírito Santo.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil do Espírito Santo e aguarda retorno.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos