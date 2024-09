Um ônibus de turismo pegou fogo e ficou completamente destruído quando passava pela MG-428 na altura de Araxá, Região do Alto Paranaíba, na manhã desta segunda-feira (23/9). O veículo partiu do Rio Grande do Sul e tinha como destino o estado de Pernambuco.





Segundo o Corpo de Bombeiros, somente dois motoristas e a esposa de um deles estavam no ônibus no momento em que as chamas começaram. O incêndio também se espalhou pela área de pastagem às margens da rodovia. Os militares fizeram o fechamento da pista e combateram as chamas até a extinção total do fogo.

A corporação considera a possibilidade de pane elétrica ou superaquecimento na região do motor. Os proprietários afirmam ser um veículo recém adquirido. Ninguém se feriu.