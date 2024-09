Um incêndio na Serra do Curral foi registrado por moradores no início da noite desta segunda-feira (23/9). Pelas imagens, é possível ver as chamas altas no horizonte, formando uma coluna de fumaça.

Confira as imagens:

A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros, mas, até o momento desta publicação, a corporação ainda não havia sido acionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia