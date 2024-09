O Condomínio Praião, em Araguari, na divisa com a cidade de Uberlândia, na Região do Triângulo Mineiro, foi multado em mais de R$ 1 milhão por crimes ambientais nesta segunda-feira (23/09). O local foi identificado como responsável por um incêndio que atingiu uma área de mais de 531 hectares no último dia 1º de setembro.





A multa, no valor total de R$ 1.012.382,47, foi aplicada ao CNPJ da Associação de Moradores do condomínio. A Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais, por meio de vistorias, análises geográficas e levantamento de informações, identificou que a causa do incêndio foi um curto-circuito em uma ligação elétrica clandestina, não reconhecida pela CEMIG, existente no local.

A associação tem 20 dias para apresentar a defesa ou realizar o pagamento da multa; caso contrário, segue-se o trâmite da autuação ambiental.

A Polícia Militar investiga se o incêndio provocado pelo curto-circuito teria ligação com outro que ocorreu em uma área contígua, no Parque Estadual do Pau Furado. Os dois locais são separados apenas pelo trecho de vazão reduzida da Usina Hidrelétrica Capim Branco I.