A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou, nesta segunda-feira (23/9), a instauração de um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um casal de idosos em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. Um dos filhos do casal encontrou os corpos no sábado (21/9), após eles não aparecerem para uma confraternização em família.





Inicialmente, a polícia trabalha com a suspeita de homicídio seguido de suicídio. O idoso, de 61 anos, conforme relatado pelo filho, enfrentava um quadro de depressão. A suspeita é de que ele tenha atirado na esposa, de 63 anos, e depois se matado também a tiros.





De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o casal morava em um apartamento na Rua Coronel João Notini, esquina com Oswaldo Machado Gontijo, no Centro de Divinópolis. O filho foi até o local após os pais não comparecerem à confraternização que eles haviam agendado.





Lá, já encontrou o casal sem vida e o revólver ao lado do corpo do pai. Com isso, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte dos idosos.





Investigação

Em nota, a Polícia Civil confirmou a instauração do inquérito e disse que, assim que foi acionada, requisitou a presença da perícia técnica para realizar os trabalhos de praxe. Agora, os trabalhos seguem para verificar as circunstâncias das mortes.