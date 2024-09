Uma médica, de 30 anos, foi sequestrada no estacionamento do Minas Shopping, no bairro União, região Noroeste de Belo Horizonte, na última sexta-feira (20/9). A mulher ia em direção ao carro que alugou, um Peugeot, quando foi abordada por um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 21. Populares informaram à Polícia Militar que os suspeitos ‘arrebataram’ a médica para dentro do veículo e o homem assumiu o controle da direção.







Ainda de acordo com populares, a médica gritou que estava sendo sequestrada, jogou o celular para fora do carro e pediu para as pessoas que estavam no local avisarem o noivo do crime. Motos da Polícia Militar estavam fazendo patrulhamento preventivo quando foram acionados por transeuntes sobre a ocorrência de sequestro.





O noivo passou a placa do carro alugado para os militares que, em contato com a locadora, conseguiram a localização em tempo real do Peugeot. Com acompanhamento da localização, os militares conseguiram encontrar a mulher e recuperar o veículo.

Junto aos suspeitos foram encontrados um simulacro de arma de fogo, um celular e R$ 130 em dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos foram presos em flagrante delito. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, a administração do Minas Shopping informou que trabalhou junto aos familiares da vítima e a Polícia Militar, o que resultou em um resgate seguro. "O Shopping segue comprometido com a segurança de clientes e colaborando com as autoridades", esclarece.