Uma banca de jornal pegou fogo na noite desse domingo (22/9), na Rua Carijós, esquina com a Rua São Paulo, em frente ao Hotel Estoril, em Belo Horizonte. O incêndio ocorreu por volta das 22h, foi necessário o arrombamento da parte frontal do local para combater as chamas.



Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o incêndio foi criminoso e por motivos passionais. Testemunhas informaram aos policiais que um homem, de camisa preta, em uma moto, passou com um líquido inflamável e ateou fogo na banca, e, em seguida, fugiu.

Parentes do dono da banca compareceram ao local e informaram à guarnição que o suspeito enviou as imagens do incêndio para as redes sociais da família. O motivo do delito seria ciúmes. O proprietário da banca assumiu um relacionamento com a ex-mulher do suspeito.





Conforme a família, a vítima vem sofrendo ameaças e se encontra fora de BH. A PMMG compareceu à casa do criminoso, mas ele não se encontrava.

O Corpo de Bombeiros conteve as chamas, mas a banca foi destruída. A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) também esteve na ocorrência para restaurar a fiação elétrica danificada pelas chamas.





De acordo com a PMMG, tanto o suspeito quanto o dono da banca têm passagens pela polícia. O suspeito ainda não foi localizado, a Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso.

