A primavera começou nesse domingo (22/9) e trouxe uma nova onda de calor em Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 199 cidades mineiras estão sob alerta, pelo menos, até quarta-feira (24).

Municípios das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes enfrentam temperaturas com até 5ºC acima da média. Além do calorão, outras 377 cidades do estado enfrentam baixos índices de umidade relativa do ar nesta segunda (23), que ficam entre 30% e 20%.

De acordo com o Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoada isolada nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o céu fica parcialmente nublado. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima pode chegar a 39ºC.