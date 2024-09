Depois de 155 dias de estiagem, Belo Horizonte registrou chuva na noite desse domingo (22/9). Embora tenha sido fraca, a chuva aliviou um pouco os baixos índices de umidade relativa do ar, que fica em torno de 30% nesta tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a previsão indica que, nesta segunda (23), o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

A temperatura mínima registrada foi de 17,9ºC, às 6h na estação Cercadinho, com sensação térmica de 7,6ºC. Já a máxima pode chegar a 32ºC.

Minas

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoada isolada nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o céu fica parcialmente nublado. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima pode chegar a 39ºC.