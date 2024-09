O calor e o tempo seco vivenciados em Belo Horizonte têm feito com que as pessoas utilizem métodos e ferramentas para maior conforto térmico e melhorar a qualidade do ar. Motoristas de aplicativo que trabalham na capital têm usufruído de umidificadores dentro dos carros para amenizar os baixos índices de umidade relativa do ar.

Clefersson Augusto Barros, motorista por aplicativo há sete anos, relata que, devido ao clima, decidiu usar um equipamento que estava parado em casa dentro do veículo para melhorar o ar. O resultado foi positivo para ele e os passageiros, que elogiaram a iniciativa e comentaram que não veem outros profissionais fazendo o mesmo.

“Há cerca de um mês, estou saindo de casa cedo, porque trabalhar depois das 14h é insuportável. Ficar com ar-condicionado ligado fica inviável, e algumas pessoas não querem. Então, testei usar um umidificador portátil que estava parado e funcionou bem”, conta o motorista.

Barros relata que, antes de usar o aparelho, o nariz ficava ressecado. O calor também foi amenizado. Para os passageiros, segundo ele, a intenção foi avaliada positivamente.

