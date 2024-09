Rodrigo Francisco Ferreira, 30 anos, desaparecido desde a última sexta feira (13/9), foi encontrado na noite de ontem (19/9). Parentes receberam vídeos dele caminhando no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo informações de Ana Paula Francisco Ferreira, irmã de Rodrigo, um familiar compartilhou com a Polícia Militar de Minas Gerais uma foto do homem desaparecido. A partir disso, a corporação o localizou e passou vídeos e o endereço de onde ele poderia estar.





Em entrevista ao Estado de Minas, Ana Paula contou que Rodrigo é estudante da Escola Municipal Especial de Venda Nova, em BH, e tem deficiência intelectual. “Ele é um menino especial, não sabe o que está fazendo, não sabe onde está, não consegue ir embora e não sabe com quem estava. O máximo que ele consegue dizer é o nome dele, Rodrigo; o resto ele não consegue falar”, conta.

O jovem acompanhava a mãe e a irmã durante exames no Hospital Evangélico quando desapareceu. Como não havia ninguém para cuidar dele em casa, as duas decidiram levá-lo junto. O desaparecimento ocorreu no momento em que mãe e filha se levantaram, ao serem chamadas no guichê.