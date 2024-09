Belo Horizonte pode registrar chuvas e trovoadas a partir da tarde desta sexta-feira (20/9). Segundo a Defesa Civil de BH, há possibilidade de chuva nas próximas 72 horas.



A capital registra, nesta sexta, 154 dias sem chuva, sendo o maior período de estiagem desde 1963, quando ficou 198 dias sem chuvas.

De acordo com a Defesa Civil, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com máxima de 31ºC prevista. A menor temperatura registrada foi de 16,1ºC, às 7h, na estação Cercadinho, com sensação térmica de 4ºC no mesmo horário.