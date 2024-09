Um incêndio ao lado da Estação Vila Oeste do metrô de Belo Horizonte atingiu a rede elétrica da rampa de acesso à plataforma e atrasou as viagens do serviço de transporte no início da manhã desta sexta-feira (20/9).





Segundo a concessionária do MetrôBH, foi necessário isolar a rampa de acesso à plataforma no sentido Vilarinho por risco de choque elétrico aos usuários.





Na estação Vila Oeste, os trens estavam passando nos dois sentidos por uma só via. Funcionários da estação orientaram os clientes e mensagens sonoras foram emitidas.

“É importante ressaltar que o fato de não chover em Belo Horizonte há 155 dias e a cidade apresentar baixa umidade do ar propicia o aumento de focos de incêndio em toda a RMBH, como mostram as notícias amplamente veiculadas pela mídia, nos últimos dias”, explicou a concessionária.





O metrô operou com intervalos de 15 minutos nas primeiras horas da manhã de hoje.

A rampa de acesso à plataforma da Vila Oeste, sentido Vilarinho, foi liberada às 7h. Os trens estão voltando agora a ser injetados com intervalo habitual, de 7,5 minutos.