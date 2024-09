Um homem, de 38 anos, foi assassinado a tiros dentro de um salão de beleza no bairro Lídici, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (19/9).





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava dentro do local de serviço quando um carro prata se aproximou de ré, um indivíduo desembarcou e entrou no salão. O indivíduo discutiu com a vítima e fez disparos de arma de fogo contra ela.





O homem chegou a ser socorrido para a UPA Justinópolis, mas teve a morte confirmada ao dar entrada no atendimento.

A perícia foi acionada e recolheu três cartuchos calibre 9mm e um fragmento de projétil. Os disparos foram concentrados no rosto da vítima.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Havia câmeras de segurança no local do crime, mas elas estavam desligadas, de acordo com uma testemunha. Até o momento, ninguém foi preso.