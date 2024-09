A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou o público alvo da vacinação contra a dengue para atender o público de 6 e 7 anos. As doses estarão disponíveis nos postos de saúde da capital a partir desta sexta-feira (20/9).





Segundo a PBH, a ampliação da faixa etária foi definida considerando a baixa procura pelo imunizante, das idades já convocadas, e o estoque da Qdenga disponível na capital. O esquema vacinal é composto por duas doses, que devem ser aplicadas em um intervalo de três meses. As vacinas estão disponíveis nos 152 centros de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.







Para receber a vacina a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis e apresentar os seguintes documentos: carteira de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço residencial em Belo Horizonte e caderneta de vacinação.

A prefeitura orienta que quem teve diagnóstico recente de dengue deve aguardar seis meses após o início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal contra a doença. Caso a infecção pelo vírus ocorra após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias do início da doença.

Confira aqui os endereços e horários de funcionamento de todos os locais que ofertam a vacina contra a dengue.