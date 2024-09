Um idoso, de 64 anos, foi assassinado a tiros ao reagir a um assalto na noite dessa quinta-feira (19/9), no bairro Residencial Samambaia Núcleo, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi deixar uma funcionária em casa depois do serviço quando dois homens em um moto se aproximaram e anunciaram o assalto.





A funcionária afirmou para a polícia que trabalha com o idoso há quatro anos e que era costume da vítima deixá-la em casa e aguardar a entrada dela na residência para sair.

Na noite de ontem, dois homens e uma moto pararam atrás do carro do idoso, um dos indivíduos desembarcou, gritou "perdeu, desligue e saia do carro" e apontou a arma para o idoso, que tentou impedir o crime agarrando a arma do homem, momento em que houve disparos.





Houve uma briga entre os assaltantes, que fugiram do local sem levar nenhum pertence da vítima. Até o momento, ninguém foi preso.

O idoso morreu dentro do veículo. A perícia recolheu quatro estojos de munição .40 e constatou seis perfurações no tórax e cabeça da vítima. O corpo foi encaminhado para o IML.