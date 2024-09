Belo Horizonte deve ter mais um dia de tempo seco, altas temperaturas e baixa umidade do ar. De acordo com a meteorologia, ainda há poucas condições para chuva e os cuidados com a saúde devem ser redobrados.







A previsão para esta sexta-feira (20/9), é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura diurna em elevação e tempo seco na Grande BH, segundo a Defesa Civil municipal. A temperatura mínima prevista é de 15°C e a máxima de 31ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 25%, à tarde.

O meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), afirma que ainda não há condições para chuva na capital nos próximos dias. “No máximo uma nebulosidade, variação de nuvens, mas sem previsão de chuva, por enquanto.”





Ele diz que a temperatura máxima pode ter um leve aumento entre domingo e segunda-feira. “Entre um e dois graus. A tendência até o fim de semana é de temperaturas entre 15°C e 31ºC.”





A umidade do ar deve continuar em torno de 30%. “Como não chove, a poluição e a preocupação com focos de incêndio ainda continuam. Os cuidados devem ser redobrados, beber bastante líquido e usar filtro solar.”





Em Minas





Em Minas, a sexta-feira deve ter tempo estável por causa da grande massa de ar seco e quente que atua sobre o Brasil Central. Há possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde, especialmente, sobre a Região Sul do estado. A umidade do ar deve ficar à tarde nas regiões Central, Noroeste e Norte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Segundo o Inmet, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoada isolada no Oeste, Sul/Sudoeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Já na Zona da Mata e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, o dia deve ter céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura mínima deve ficar em 11°C, no Sul e a máxima é de 39°C, no Triângulo.