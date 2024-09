Minas Gerais enfrenta uma das piores secas da história em 2024, mas o cenário mudou em alguns municípios nessa quarta-feira (18/9). Segundo relato de moradores de Lamounier, distrito de Itapecerica, na Região Centro-Oeste, a cidade registrou chuva forte depois de quase 150 dias de estiagem. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o momento.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), outras seis cidades registraram precipitações nessa quarta: Juiz de Fora, Barbacena, Almenara, Coronel Pacheco, Patos de Minas e Rio Pardo de Minas. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, a chuva alcançou 29,2 mm em apenas uma hora. De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, a chuva isolada ocorreu em função de uma massa de ar frio que atua no litoral do país.

“Estamos com uma condição de ventos mais oceânicos, ventos úmidos que chegam do mar proporcionando aumento das nuvens em toda a faixa Leste de Minas Gerais, causando essas chuvas isoladas. Na faixa Oeste, Triângulo, Norte e Noroeste do estado, o ar mais seco e quente mantém o tempo parcialmente nublado e, devido à elevação das temperaturas e ao aumento da umidade, podem ocorrer chuvas isoladas”, explica.

A capital mineira tinha previsão para chuva nessa quarta, mas Belo Horizonte não foi agraciada e marca, nesta quinta (19), 153 dias consecutivos sem chuva. O número é o maior dos últimos anos, ficando atrás apenas da seca de 1963, quando BH ficou 198 dias sem chuva. Entre as capitais brasileiras, BH também lidera o ranking de seca, seguida de Brasília (DF), com 149 dias sem chuvas, e Goiânia (GO), com 147 dias.