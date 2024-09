Os belo-horizontinos que esperam por uma chuva para melhorar a qualidade do ar e aliviar o calor vão ter que esperar mais um pouco. O tão aguardado refresco para a estiagem deve chegar apenas no fim de semana em algumas regiões de Minas, de acordo com a meteorologia.







A previsão para esta quinta-feira (19/09) é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima deve ser de 14 °C e a máxima de 30 °C com umidade relativa do ar mínima em torno de 30%, à tarde, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

O meteorologista Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que a frente fria que se formou no Sul do país e passou pelo litoral do Sudeste brasileiro influenciou na possibilidade de registros de chuva, principalmente para as regiões Sul e Zona da Mata de Minas.





“Para ocorrer chuva, você precisa de dois elementos básicos: calor e vapor de água o suficiente para formação de nuvens carregadas. Calor nós temos, mas a umidade não é suficiente para provocar chuvas intensas que vão reverter o cenário de estiagem excessiva”, diz o especialista.





Já o meteorologista Ruibran dos Reis afirma que, a partir deste fim de semana, entre 20 e 21 de setembro, a probabilidade de precipitações aumenta nas regiões Sul, Oeste e Central do estado. Mesmo assim, ele diz que a possibilidade é baixa e os episódios devem ser “bem isolados”.





“A partir do dia 20 deste mês começa a aumentar a probabilidade de chuvas isoladas por conta de reflexos da pressão atmosférica que deverá cair no litoral de São Paulo. Isso vai causar a convergência da umidade e pode organizar as primeiras chuvas isoladas em Minas”, afirma.





Em Minas





Em Minas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em decorrência dos ventos carregados de umidade que chegam do mar em direção ao continente, o céu fica com muitas nuvens na faixa leste do estado, mas não há previsão de chuva. Nas demais regiões, a previsão é que o ar seco e quente continental contribua para a predominância de sol, baixa umidade e temperatura elevada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O céu deve ficar nublado a parcialmente nublado na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Os termômetros no estado devem variar entre 10°C e 39°C.