A família de Artur Gabriel Moreira Viana, de 17 anos, abriu uma "vaquinha" on-line para custear o tratamento do adolescente, que teve as duas pernas e quatro dedos da mão direita amputados. O jovem, morador de Belo Horizonte, foi acometido por uma bactéria agressiva, apresentando um caso grave de pneumonia que se espalhou pela corrente sanguínea. Internado inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Venda Nova, em 10 de agosto, no dia seguinte teve de ser transferido para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região Norte da cidade, e foi entubado.

Segundo Pedro Júnio Moreira de Oliveira, irmão de Arthur, o quadro se agravou e comprometeu a circulação sanguínea dos pés e mãos do menino. Para estabilizar a situação respiratória, pressão e saturação, foi preciso ser medicado com altas doses de remédios.

Na tentativa de impedir o avanço da necrose, os médicos que assistem o adolescente optaram por fazer as amputações. Até o momento, ele foi submetido a três cirurgias e deve passar por mais uma ainda esta semana.









“O Arthur fez uma cirurgia na sexta-feira (13/9) de raspagem e os médicos colocaram um dreno nas duas pernas dele para ver se consegue amenizar a infecção. Mesmo amputando, a perna estava bem infeccionada, então ainda ficou um resíduo, uma secreção de inflamação, e a bactéria ainda estava dando positivo no sangue dele”, contou Pedro.

O adolescente passará por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (19/9) para fechamento e reparação das pernas com os drenos.





Pedro afirmou que Arthur está respondendo bem ao tratamento. “Essa semana ele já está melhorando de dor. Ele estava sentindo muita dor, os remédios bem no limite, mas ele estava estável, pressão boa, oxigenação boa”, disse o irmão do paciente.





De acordo com a família, Arthur está reagindo da melhor maneira possível à sua nova situação. “Ele está reagindo, é de impressionar, até a gente fica assustado, sabe? Teve um dia que ele falou que, apesar de tudo que está acontecendo, estar vivo é lucro. A gente não sabe como é que vai ser realmente quando ele sair, que ele cair em si, assim, ver a situação do dia a dia. Mas ele está muito tranquilo, muito tranquilo mesmo”, descreveu Pedro Júnio.

Precisando de ajuda para adaptar a casa e rotina de Arthur, a família lançou uma vaquinha para arrecadar dinheiro. A meta é conseguir R$ 50 mil. Até o momento, 574 pessoas já doaram para a iniciativa. A arrecadação é, até agora, de R$ 24,5 mil.

O dinheiro será usado na adaptação da casa de Arthur, localizada no Bairro Jardim dos Comerciários, em Venda Nova, e para as despesas com os tratamentos médicos e psicológicos. Ainda segunda o irmão do adolescente, o garoto passará por uma de reabilitação. Um técnico de enfermagem domiciliar será necessário para ajudar no processo de cicatrização. Também será preciso comprar próteses.

Além da vaquinha virtual, é possível fazer doações por meio das chaves pix:

Chave 1 - Email - 5072235@vakinha.com.br

Chave 2: CPF - 166.126.026-86 - Artur Gabriel Moreira Viana (Inter)



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Por meio do Instagram @artursuperacaoficial também é possível acompanhar detalhes do caso e da arrecadação. Por lá, inclusive, a história tem comovido os internautas. Uma psicóloga, por exemplo, se dispôs a atender o Arthur.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Renata Galdino